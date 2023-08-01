Вьетнам — Нидерланды: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 1 августа, состоится матч женского чемпионата мира — 2023, в котором встретятся национальные команды Вьетнама и Нидерландов. Игра 3-го тура группы Е пройдёт на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» (Данидин, Новая Зеландия),. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Вьетнам: Тран Тхи Ким, Тхи Тху Тран, Тхи Тху Льонг, Тхи Дьем Ле, Тхи Тху Тран, Тхи Лоан Хоанг, Тхи Бить Нгуен, Тхи Ван Зыонг, Тхи Хай Тран, Тхи Тхань Нгуен, Хай Йен Фам.

Нидерланды: Ван Домселар, Спитсе, ван дер Грагт, Янссен, Пелова, Рорд, Грунен, ван де Доне, Бругтс, Снуйс, Мартенс.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.