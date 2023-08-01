Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вьетнам — Нидерланды: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Вьетнам — Нидерланды: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 августа, состоится матч женского чемпионата мира — 2023, в котором встретятся национальные команды Вьетнама и Нидерландов. Игра 3-го тура группы Е пройдёт на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» (Данидин, Новая Зеландия),. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Вьетнам: Тран Тхи Ким, Тхи Тху Тран, Тхи Тху Льонг, Тхи Дьем Ле, Тхи Тху Тран, Тхи Лоан Хоанг, Тхи Бить Нгуен, Тхи Ван Зыонг, Тхи Хай Тран, Тхи Тхань Нгуен, Хай Йен Фам.

Нидерланды: Ван Домселар, Спитсе, ван дер Грагт, Янссен, Пелова, Рорд, Грунен, ван де Доне, Бругтс, Снуйс, Мартенс.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 10:00 МСК
Вьетнам (ж)
Не начался
Нидерланды (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023