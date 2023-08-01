Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» прокомментировал возможное участие команды в Зимнем кубке РПЛ

Гендиректор «Спартака» прокомментировал возможное участие команды в Зимнем кубке РПЛ
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможное участие команды в Зимнем кубке РПЛ. Он заявил, что вероятность участия красно-белых в этом турнире существует, сейчас идёт обсуждение с представителями Российской Премьер-Лиги.

«Мы обсуждаем участие в Зимнем кубке РПЛ. Есть вероятность, что «Спартак» примет участие. У нас есть определённые пожелания, которые очень важны с точки зрения подготовки на вторую часть сезона. Совместно с коллегами из РПЛ обсуждаем то, как всё это организовать», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, новый сезон РПЛ «Спартак» начал с двух побед: 3:2 в матче с «Оренбургом» и 2:1 в матче с «Балтикой».

Материалы по теме
«Спартак» делит лидерство в РПЛ. Команда Игнашевича не остановила красно-белых
«Спартак» делит лидерство в РПЛ. Команда Игнашевича не остановила красно-белых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023