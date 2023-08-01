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Наставник «Рубина» Рахимов: нам нужны усиления, в РПЛ другие скорости

Наставник «Рубина» Рахимов: нам нужны усиления, в РПЛ другие скорости
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что казанская команда нуждается в усилении состава. По его словам, скорости в РПЛ значительно отличаются от скоростей в Первой лиге, поэтому необходимо обновление состава. Напомним, в первых двух турах нового сезона РПЛ «Рубин» дважды сыграл вничью — с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1).

«Все прекрасно понимают, что был выход в РПЛ после того, как нам пришлось перестраиваться, и сейчас мы тоже перестраиваемся. Никто пока не оказывает на нас давления. Хотим, чтобы «Рубин» был высоко, но сейчас идёт перестроение. Понимаем, что тем игрокам, которые были в Первой лиге, будет сложно тянуть РПЛ.

Мы идем поступательно и пытаемся показывать лучшие качества в каждом матче. Для этого нужно усиление, потому что здесь другие скорости. Нужны качественные исполнители. Пока мы угадали с теми игроками, которых взяли», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

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