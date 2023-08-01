Защитник «Вероны» Исак Хин отказался от перехода в «Спартак»
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Защитник итальянской «Вероны» Исак Хин ответил отказом на предложение о переходе в московский «Спартак». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, шведский футболист получил предложение от «Спартака» на прошлой неделе, однако ответил отказом из-за надежды продолжать свои выступления в Серии A.
Также к Хину проявляют интерес «Аталанта» и «Торино».
24-летний Хин перешёл в «Верону» в августе 2022 года. За него итальянский клуб заплатил € 3,2 млн. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 6 млн.
В прошлом сезоне Хин сыграл 33 матча за «Верону», не отметившись результативными действиями. Защитник уже заигран за основную сборную Швеции, дебютировав в её составе в сентябре 2022 года.
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