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Португалия — США: соперницы не забили друг другу в первом тайме матча женского ЧМ-2023

Португалия — США: соперницы не забили друг другу в первом тайме матча женского ЧМ-2023
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Завершился первый тайм проходящего в эти минуты матча 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года между сборными Португалии и США. По итогам первой половины встречи счёт не был открыт — 0:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 10:00 МСК
Португалия (ж)
2-й тайм
0 : 0
США (ж)

Игра проходит на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия).

В своём первом матче на чемпионате мира сборная Португалии потерпела поражение от Нидерландов (0:1), а во 2-м туре португалки обыграли Вьетнам (2:0). Сборная США также справилась с вьетнамками (3:0), а с нидерландками американки поделили очки (1:1).

Сборные Нидерландов и Вьетнама играют в параллельном матче. По итогам первого тайма нидерландки ведут в счёте с большим преимуществом — 4:0.

При текущих раскладах победитель матча Португалия — США выйдет в плей-офф вместе со сборной Нидерландов.

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