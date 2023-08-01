Португалия — США: соперницы не забили друг другу в первом тайме матча женского ЧМ-2023

Завершился первый тайм проходящего в эти минуты матча 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года между сборными Португалии и США. По итогам первой половины встречи счёт не был открыт — 0:0.
Игра проходит на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия).
В своём первом матче на чемпионате мира сборная Португалии потерпела поражение от Нидерландов (0:1), а во 2-м туре португалки обыграли Вьетнам (2:0). Сборная США также справилась с вьетнамками (3:0), а с нидерландками американки поделили очки (1:1).
Сборные Нидерландов и Вьетнама играют в параллельном матче. По итогам первого тайма нидерландки ведут в счёте с большим преимуществом — 4:0.
При текущих раскладах победитель матча Португалия — США выйдет в плей-офф вместе со сборной Нидерландов.
- 1 августа 2023
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