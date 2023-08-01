Защитник «Спартака» Хлусевич: Бонгонда уже вписался в команду, буду стараться его догнать
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о результатах красно-белых в первых матчах сезона в РПЛ, а также отметил игру вингера москвичей Тео Бонгонда.
«Мы хорошо стартанули, но пропущенные мячи в концовках немного смазывают результат. Будем над этим работать. Надеюсь, дальше мы продолжим победную серию. Тео Бонгонда забивает второй матч подряд, можно сказать, что он уже вписался в команду. Очень хочу зацепиться за это, буду стараться догнать Тео. Но, конечно, главное, чтобы мы побеждали», — приводит слова Хлусевича «РИА Новости Спорт».
В двух матчах в РПЛ Хлусевич забил два гола, на счету Бонгонда один забитый мяч и одна результативная передача в этих же играх.
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