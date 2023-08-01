«В концовках залетает и засасывает». Зиньковский — о победе «Спартака» над «Балтикой»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:1).
«Нервной концовки не было. Просто, к сожалению, опять пропустили. Настраивались сыграть «на ноль». И после перерыва все хотели сыграть «на ноль». Но опять не получилось. Наверное, сейчас такой период, что в концовках что-то залетает и засасывает… Пускай так. Дай бог, чтобы дальше всё это отошло от нас и всё было поспокойнее.
«Балтика не побоялась играть со «Спартаком»? Да, они хорошо сыграли. Но, как мне кажется, это было больше от нас: не получилось то, что задумывали. А соперник как раз этим воспользовался», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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