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Вьетнам — Нидерланды: нидерландки забили шестой гол в матче женского ЧМ-2023

Вьетнам — Нидерланды: нидерландки забили шестой гол в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 1 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречаются национальные команды Вьетнама и Нидерландов. Игра 3-го тура группы Е проходит на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» (Данидин, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.

Женская сборная Нидерландов забила шестой гол в матче на 57-й минуте. Автором взятия ворот стала Эсме Бругтс. Текущий счёт матча — 6:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 10:00 МСК
Вьетнам (ж)
Окончен
0 : 7
Нидерланды (ж)
0:1 Мартенс – 8'   0:2 Снуйс – 11'   0:3 Бругтс – 18'   0:4 Рорд – 23'   0:5 ван де Донк – 45'   0:6 Бругтс – 57'   0:7 Рорд – 83'

Напомним, соперниками Нидерландов и Вьетнама по группе являются сборные США и Португалии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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