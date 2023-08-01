Вьетнам — Нидерланды: нидерландки забили шестой гол в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 1 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречаются национальные команды Вьетнама и Нидерландов. Игра 3-го тура группы Е проходит на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» (Данидин, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.

Женская сборная Нидерландов забила шестой гол в матче на 57-й минуте. Автором взятия ворот стала Эсме Бругтс. Текущий счёт матча — 6:0.

Напомним, соперниками Нидерландов и Вьетнама по группе являются сборные США и Португалии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.