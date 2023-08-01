США сыграли вничью с Португалией и вышли в плей-офф женского ЧМ-2023

Сегодня, 1 августа, завершился матч 3-го тура группы E женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, в котором встречались сборные Португалии и США. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

В первом тайме матча некоторое преимущество по владению мячом было на стороне Португалии — 54 процента против 46 у США. Американки нанесли три удара в створ ворот своих соперниц, которые не смогли отметиться ни одной подобной попыткой забить гол.

Во второй половине встречи Португалия также больше владела мячом. На 90+1-й минуте португальская футболистка своим ударом попала в штангу.

США смогли выйти в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе E. Португалия вылетела с турнира.