«Я ни одного матерного слова там не сказал». Акинфеев — о шоу Дзюбы и Слуцкого

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шоу бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказав, что снялся в одном из выпусков, однако из-за определённых обстоятельств тот так и не увидел свет.

«Как мне кажется, поначалу это было интересно, потому что это новый опыт. Я с Леонидом Викторовичем разговаривал, он сказал, что ему интересен шоу-бизнес теперь, вот эта вся история. Да, было прикольно, но потом начался какой-то хаос. Опять же, это их выбор. Я посмотрел две-три передачи, потом решил, что больше смотреть не буду. Там всё одно и то же.

Мог бы я себя представить на их месте? Нет, но я ходил на эту передачу. Я был одним из первых гостей, но я ни одного матерного слова там не сказал, поэтому выпуск со мной, наверное, до сих пор там где-то на полке лежит.

Я бы так не сделал, конечно. Мне было бы жалко своё время, честно. Мне лучше дома посидеть, мясо пожарить», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Шоу Известь».