Уникальный скандал в матче ЦСКА, «Зенит» оставили без тренера. ПЛН #42

Представляем 42-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают насыщенный 2-й тур РПЛ. ЦСКА сыграл невероятно скандальный матч, «Зенит» не победил, «Динамо» подарило чудо Самаре, а «Спартак» помучился с командой Сергея Игнашевича. Это и многое другое — в свежем выпуске.
Нас можно не только смотреть, но и слушать
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
00:43 — На «Динамо» очень весело смотреть, но болельщикам сочувствуем. А ещё обсуждаем сорвавшийся трансфер Захаряна.
08:18 — «Зенит» не победил в центральном матче тура! Ещё и судья очень странно удалил Семака перед важной игрой.
17:25 — Дзюба забил за «Локо» впервые с апреля, но всё внимание к другому игроку.
27:06 — Самый скандальный матч сезона, кажется, уже сыгран. Дикое шоу от «Ахмата» и ЦСКА.
42:18 — «Краснодар» снова выиграл. И как же хорош был Кайо!
48:38 — Игнашевич удивил «Спартак». А Абаскаль бесится из-за календаря.
59:00 — Что ещё было в этом туре.
1:02:16 — Смотрим в таблицу и прощаемся.
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