И. Федотов — об удалении Семака: судья повёл себя как твердолобый мужлан

Бывший российский судья Игорь Федотов высказался об удалении главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Уже после финального свистка Кукуляк удалил Семака. В протоколе написали бред – что тренер подошёл агрессивно. Посыл Мажича к арбитрам: нужно быть гибкими. А Кукуляк повёл себя как прямолинейный и твердолобый мужлан. Оценка за это не снижается, потому что инцидент произошёл не во время игры, да и мы не знаем, что сказал Семак. Но арбитр сам осознаёт свои ошибки и должен понимать, что к нему подойдут. Почему нельзя выслушать? Что за корона на голове?» — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.