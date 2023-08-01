Ганский форвард «Рубина» Фамейе: если мне дадут паспорт России, я готов его принять

Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе заявил, что не откажется от возможности получения российского гражданства, если оно будет ему предложено.

«Соглашусь ли я принять российское гражданство, если мне предложат? Если мне дадут российский паспорт, я готов его принять», — приводит слова Фамейе «Матч ТВ».

26-летний Фамейе выступает в Европе с 2016 года. Тогда ганский нападающий перешёл в белорусский клуб «Белшина». В 2019 году Фамейе перебрался в чемпионат России, подписав контракт с «Оренбургом», за который играл до июля 2022 года.

В текущем сезоне Фамейе уже успел сыграть три матча за «Рубин» в РПЛ и Кубке России, отметившись двумя забитыми мячами.

Фамейе уже играл за основную сборную Ганы в официальных матчах.