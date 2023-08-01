Китай — Англия: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023

Сборные Китая и Англии объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы D женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который пройдёт сегодня, 1 августа. Стартовый свисток в игре прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Стартовый состав Китая: Чжу, Мэнвен Ли, Яо Вей, Ванг Шуан, Ванг Шаншан, Янг, Лу, Чен, Яо, Ву, Чанг.
Стартовый состав Англии: Ирпс, Бронз, Гринвуд, Брайт, Джейс, Стэнвей, Дэйли, Хемп, Картер, Зелем, Руссо.
В первых двух матчах на чемпионате мира сборная Китая одержала одну победу, обыграв Гаити во 2-м туре (1:0), и потерпела поражение от Дании (0:1). Национальная команда Англии обыграла и гаитянок, и датчанок с одинаковым счётом — 1:0.
Параллельно с матчем Китая и Англии будет проходить игра Гаити и Дании.
- 1 августа 2023
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