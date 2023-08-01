ЦСКА объявил о подписании нового контракта с Матвеем Кисляком

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Матвеем Кисляком.

«Поздравляем Матвея и желаем успешных выступлений в составе нашего клуба!» — гласит официальное заявление ЦСКА.

Новый контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2027/2028.

18-летний Кисляк дебютировал в составе основной команды ЦСКА в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» в текущем сезоне (6:0). В первой же игре за армейцев полузащитник отметился забитым мячом.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кисляка в € 75 тыс.

Кисляк начинал свой путь в футболе в юниорской команде «Чертаново», откуда в 2020 году перебрался в систему ЦСКА.

Кисляк играл за юниорские сборные России разных возрастов.