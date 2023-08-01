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Кавазашвили: есть надежда, что «Спартак» сумеет сохранить и преумножить свои достижения

Кавазашвили: есть надежда, что «Спартак» сумеет сохранить и преумножить свои достижения
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об удачном старте красно-белых в РПЛ сезона-2023/2024. Напомним, в 1-м туре «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2), во втором — «Балтику» (2:1).

«Я доволен победой. Для меня результат очень важен. Но как профессиональному футболисту мне хочется, чтобы команда играла всегда хорошо или отлично, чтобы не было провалов в игре, чтобы футболисты соответствовали своим позициям, выполняли указание тренера, не путались бы в ногах друг друга и не нарушали игровую дисциплину. Это пожелание, которое у меня есть. Но в действиях различных футболистов появляются незначительные, но ошибки, которые отражаются на игре команды. Не хотел бы конкретно указывать по фамилиям, потому что не хочу смывать радость победы «Спартака» своими брезгливыми высказываниями.

Есть надежда, что «Спартак» сумеет сохранить и преумножить свои достижения. «Спартак» после окончания сезона готовится так, что задача состоит в том, чтобы команда претендовала на чемпионский титул. Это мечта всех ведущих команд, и «Спартак» — не исключение», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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