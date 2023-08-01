В «Урале» заявили, что не смогут платить Марадишвили такую же зарплату, как в «Локомотиве»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе в клуб полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили, отметив, что екатеринбуржцы не смогут платить ему ту же зарплату, что есть у игрока в Москве.

«Ведутся переговоры, а чем они завершатся — мы пока не знаем. Конечно, мы не можем ему платить такую зарплату, как в «Локомотиве». Мы не московский клуб. Но переговоры идут. Посмотрим, как они закончатся», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Ранее о том, что Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды, сообщил «Чемпионат».

23-летний Марадишвили в нынешнем сезоне РПЛ сыграл лишь в одном матче за «Локомотив» и не смог отметиться результативными действиями.