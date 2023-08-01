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Захарян стал ближе к переходу в «Страсбург» после срыва трансфера в «Лацио»

Захарян стал ближе к переходу в «Страсбург» после срыва трансфера в «Лацио»
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал ближе к трансферу во французский «Страсбург». Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, вероятность перехода Захаряна в «Страсбург» повысилась после выхода римского «Лацио» из переговоров по трансферу россиянина.

Отмечается, что переходом Захаряна в европейский клуб занимается известный футбольный агент Рафаэла Пимента.

Напомним, ранее стало известно, что переход Захаряна в «Лацио» сорвался. По словам представителей римского клуба, трансфер не состоялся из-за того, что у клуба нет возможности включить россиянина в заявку на сезон, так как в ней нет мест для игроков не из стран Евросоюза.

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