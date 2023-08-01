Гендиректор «Спартака»: мы не отказались от идеи приобретения защитника

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос по поводу возможного приобретения нового защитника в летнее трансферное окно. Функционер заявил, что красно-белые не отказываются от идеи подписания новичка в линию обороны.

«Этим летом «Спартак» подпишет нового защитника? Мы не отказались от идеи приобретения защитника, смотрим разные варианты. Но на данный момент ничего не подписано. Не комментирую трансферы, пока они не состоялись», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По данным СМИ, «Спартак» уже вёл переговоры с несколькими потенциальными новичками, но сделки сорвались по разным причинам. Красно-белые рассматривали кандидатуры Рожерио, Давинсона Санчеса и Страхини Эраковича. Последний перешёл в «Зенит».