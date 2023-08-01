Китай — Англия: англичанки увеличили преимущество в счёте в матче женского ЧМ-2023

Нападающая сборной Англии Лорен Хемп отметилась забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Китая (2:0).

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — отличилась нападающая сборной Англии Алессия Руссо (1:0). Этот гол стал первым для футболистки на этом чемпионате мира. На 26-й минуте англичанки увеличили своё преимущество в счёте до двух голов — забила нападающая Лорен Хемп (2:0).

В первых двух матчах на чемпионате мира сборная Китая одержала одну победу, обыграв Гаити во 2-м туре (1:0), и потерпела поражение от Дании (0:1). Национальная команда Англии обыграла и гаитянок, и датчанок с одинаковым счётом — 1:0.

Параллельно с матчем Китая и Англии проходит игра Гаити и Дании (0:1, идёт первый тайм).