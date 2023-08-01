«Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова в «Оренбург» на правах аренды
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Футболист «Зенита» Арсен Адамов продолжит сезон в «Оренбурге». Клубы достигли соглашения о переходе защитника на правах аренды до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт петербургской команды.
«Сине-бело-голубые желают Арсену Адамову удачи и успешного продолжения сезона!» — написала пресс-служба «Зенита».
Напомним, Арсен Адамов перешёл в «Зенит» из екатеринбургского «Урала» в январе 2022 года. За петербуржцев защитник провёл 21 игру и отметился двумя результативными передачами. В составе сине-бело-голубых футболист стал двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка России. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 1 млн.
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