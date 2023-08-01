«Оренбург» презентовал защитника Адамова, перешедшего из «Зенита»

Футбольный клуб «Оренбург» в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором презентовал нового защитника команды Арсена Адамова, пополнившего состав оренбуржцев на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита».

В своём видео «Оренбург» показал, как Адамов подписывал соглашение о переходе в клуб, а также момент получения защитником игровой футболки. За новую команду футболист будет выступать под шестым номером.

23-летний Адамов в нынешнем сезоне вышел в составе «Зенита» лишь в одном матче РПЛ. Защитник провёл на поле только одну минуту. За «Оренбург» Адамов будет играть на правах аренды до конца сезона.

Контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до июня 2026 года. В составе петербуржцев защитник стал двукратным чемпионом России.