«Оренбург» презентовал защитника Адамова, перешедшего из «Зенита»
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Футбольный клуб «Оренбург» в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором презентовал нового защитника команды Арсена Адамова, пополнившего состав оренбуржцев на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита».
В своём видео «Оренбург» показал, как Адамов подписывал соглашение о переходе в клуб, а также момент получения защитником игровой футболки. За новую команду футболист будет выступать под шестым номером.
23-летний Адамов в нынешнем сезоне вышел в составе «Зенита» лишь в одном матче РПЛ. Защитник провёл на поле только одну минуту. За «Оренбург» Адамов будет играть на правах аренды до конца сезона.
Контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до июня 2026 года. В составе петербуржцев защитник стал двукратным чемпионом России.
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