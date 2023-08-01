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Китай — Англия: китаянки отыграли один гол в матче женского ЧМ-2023

Китай — Англия: китаянки отыграли один гол в матче женского ЧМ-2023
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Полузащитница сборной Китая Ванг Шуан отметилась забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Англии (1:3).

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 14:00 МСК
Китай (ж)
2-й тайм
1 : 6
Англия (ж)
0:1 Руссо – 4'   0:2 Хемп – 26'   0:3 Джеймс – 41'   1:3 Wang – 57'   1:4 Джеймс – 65'   1:5 Келли – 77'   1:6 Дэйли – 84'

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — отличилась нападающая сборной Англии Алессия Руссо (1:0). Этот гол стал первым для футболистки на этом чемпионате мира. На 26-й минуте англичанки увеличили своё преимущество в счёте до двух голов — забила нападающая Лорен Хемп (2:0). В концовке первого тайма форвард сборной Англии Лорен Джеймс довела счёт до разгромного (3:0).

Во втором тайме китаянкам удалось отыграть один мяч — на 57-й минуте забила полузащитница Ванг Шуан (1:3).

Параллельно с матчем Китая и Англии проходит игра Гаити и Дании (0:1, идёт второй тайм).

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