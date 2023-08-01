Англия разгромила Китай в матче женского ЧМ-2023, забив шесть голов

Сегодня, 1 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, в котором встречались сборные Китая и Англии. Встреча завершилась разгромной победой англичанок 6:1.
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — отличилась нападающая сборной Англии Алессия Руссо (1:0). Этот гол стал для футболистки первым на нынешнем чемпионате мира. На 26-й минуте англичанки увеличили своё преимущество в счёте до двух голов — забила нападающая Лорен Хемп (2:0). В концовке первого тайма форвард сборной Англии Лорен Джеймс довела счёт до разгромного (3:0).
Во втором тайме китаянкам удалось отыграть один мяч — на 57-й минуте полузащитница Ванг Шуан реализовала пенальти (1:3). Уже через девять минут Джеймс забила свой второй гол в матче, вернув англичанкам преимущество в три мяча (4:1). На 77-й минуте нападающая сборной Англии Клои Келли забила пятый гол своей команды в этом матче (5:1). На 84-й минуте форвард Рэйчел Дэйли забила шестой мяч (6:1).
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