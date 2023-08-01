ПФК ЦСКА — лидер по голевым моментам во 2-м туре РПЛ

Московский ЦСКА создал девять голевых моментов в матче с «Ахматом» (3:2). Это лучший показатель во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Также армейцы стали лидером по ожидаемым голам (xG) — 3,58, информирует статистический телеграм-канал «РУСТАТ».
Напомним, матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и ЦСКА завершился победой армейцев со счётом 3:2. Все мячи были забиты с пенальти. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Фёдор Чалов, а форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль.
В концовке первого тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар. «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.
- 1 августа 2023
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