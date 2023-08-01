Впервые в истории на матче чемпионата мира по футболу отработала судья из Палестины
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Судья Хеба Саадия отработала на матче женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, в котором встречались сборные Англии и Китая (6:1). Этот факт позволил девушке стать первым в истории футбола арбитром из Палестины, обслужившим игру мирового первенства. До того подобное не удавалось и палестинским судьям-мужчинам.
34-летняя Саадия обучилась на арбитра во время учёбы в университете, после чего успела поработать на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а также матчах отбора на женский чемпионат мира. Арбитр обслуживала также игры женского Кубка АФК и Кубка Азии.
До получения назначения на матчи чемпионата мира 2023 года Саадия совмещала работу арбитром с преподаванием физкультуры.
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