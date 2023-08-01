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«Очень важно не надевать корону». Тикнизян — о своей результативности

«Очень важно не надевать корону». Тикнизян — о своей результативности
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своей высокой результативности в первых матчах стартовавшего сезона РПЛ, отметив важность концентрации и развития имеющегося успеха.

«Что со мной происходит? Ничего особенного, вы сами всё видите. Вероятно, мы пожинаем плоды той тяжёлой работы, которую провели ещё на зимних сборах. В своё время я терпел, достойно прошёл через определённые испытания, и на данный момент мы имеем то, что имеем.

Сколько получится держать такую форму? Стараюсь каждый день выкладываться на 100%, несмотря на действительно хороший старт. Очень важно не сбавлять, не надевать корону, ни в коем случае не ставить себя выше кого‑либо: мы все равны, все в равных условиях. В очередной раз повторю, что рецепт успеха — работа, и я его придерживаюсь», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Тикнизян забил три гола в двух первых матчах РПЛ сезона-2023/2024.

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