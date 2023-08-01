«Цены в три раза выше, чем в Москве». Бородин рассказал о жизни в Израиле

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин рассказал о жизни в Израиле — он выступал за местный «Бейтар». По словам футболиста, цены в Израиле намного выше, чем в Москве.
«Что меня первым делом удивило в Израиле? Цены. В моём родном Сочи они примерно как в Москве. В Краснодаре цены лояльнее. А в Израиле… Умножай московские цены на три — получишь израильские. Жильё стоит в два раза дороже, чем в Москве — при этом там нет новостроек, по крайней мере, в Иерусалиме.
Но в целом страна очень интересная и необычная. Тель-Авив и Иерусалим — красивые города. Набережные симпатичные, пляжи удобные и обустроенные. Набережная в Тель-Авиве вообще была моим любимым местом.
Но со временем я начал скучать по России, по родным. Первые полтора месяца прошли в эйфории, а потом началась апатия.
Как обстоят дела с футболом? Первая тройка израильской вышки — «Маккаби» (Хайфа), «Хапоэль» (Беэр-Шева) и «Маккаби» (Тель-Авив) — команды уровня РПЛ. Остальные — скорее Первой лиги. Общий уровень лиги ниже, чем РПЛ, на мой взгляд», — приводит слова Бородина Sport24.
- 1 августа 2023
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