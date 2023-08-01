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РФС отстранил двух игроков от футбола за ставки на матчи

РФС отстранил двух игроков от футбола за ставки на матчи
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Сегодня состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было принято решение отстранить от футбольной деятельности двух игроков, которые делали ставки на матчи. Экс-футболист «Электрона» Роман Клюкин отстранен на 10 лет, а бывший игрок «Пересвета» Максим Яковлев – на пять лет.

«В связи с допущенными нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Роману Клюкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет.

В связи с допущенными нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Максиму Яковлеву санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на пять лет», — сказано в тексте решения на официальном сайте РФС.

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