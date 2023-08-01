РФС отстранил двух игроков от футбола за ставки на матчи

Сегодня состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было принято решение отстранить от футбольной деятельности двух игроков, которые делали ставки на матчи. Экс-футболист «Электрона» Роман Клюкин отстранен на 10 лет, а бывший игрок «Пересвета» Максим Яковлев – на пять лет.

«В связи с допущенными нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Роману Клюкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет.

В связи с допущенными нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Максиму Яковлеву санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на пять лет», — сказано в тексте решения на официальном сайте РФС.