Адамов признался, что хотел позвонить Малафееву перед выбором игрового номера в «Зените»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, что после перехода в петербургский клуб хотел позвонить бывшему голкиперу сине‑бело‑голубых Вячеславу Малафееву, а потом пожалел, что не сделал этого.

«Когда предложили выбрать номер, все мои прежние оказались заняты, включая 1‑й и 66‑й. Свободным же и более‑менее вратарским оставался 16‑й. Конечно, сразу появилась мысль позвонить Вячеславу Малафееву — даже с другом её обсуждали. Потом решили, что, наверное, будет неправильно ему набирать по такому поводу. А сейчас думаю, [что] лучше бы всё же позвонил и спросил, не против ли он.

Ведь для «Зенита» и его болельщиков Вячеслав Малафеев — легенда клуба. И для меня тоже. Прекрасно помню, как мальчишкой подавал ему мячи, когда «Зенит» в те времена приезжал на игры в Краснодар. А ещё моя жена в восторге от Вячеслава, но уже как от участника телешоу «Звёзды в Африке», где он продвинулся дальше всех», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».