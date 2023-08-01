Павлюченко: у кого железные яйца, тот и станет чемпионом РПЛ. Чуйка, что «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о том, кто станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в новом сезоне.
«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они всё равно вроде хорошо играют, конечно. У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.
У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдёт 10-15 туров, сформируется пятёрка чемпионата — эти команды и будут биться за победу в турнире. Посмотрим, как всё будет на самом деле», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
Напомним, после первых двух туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Спартак» возглавляют таблицу, набрав шесть очков из шести возможных.
- 1 августа 2023
-
19:00
-
18:56
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:28
-
18:25
-
18:22
-
18:20
-
18:16
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44
-
17:26
-
17:26
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:29
-
16:24
-
16:05
-
16:04