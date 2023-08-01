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Кавазашвили: хочу, чтобы Промес вошёл в число легенд «Спартака» в качестве гражданина РФ

Кавазашвили: хочу, чтобы Промес вошёл в число легенд «Спартака» в качестве гражданина РФ
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался насчёт нападающего красно-белых Квинси Промеса, который может получить российское гражданство.

«Промес ещё не готов к тому спортивному пику, на котором он был в прошлом сезоне. Но Квинси уже становится слишком заметной фигурой: начал настигать рекорды спартаковских бомбардиров. Я очень хочу, чтобы Промес вошёл в число легендарных футболистов «Спартака» в качестве гражданина России, но не как гражданин Нидерландов. Нам надо как-то исправить этот вопрос.

Помню, что одно время он просил гражданство России, но наши из-за некоторых судебных решений голландского правительства отказали ему. Но он играет у нас и живёт у нас, да и семья здесь. Он полностью выкладывается в игре, приносит радость российскому народу. Мы должны вернуться к вопросу [о том], чтобы Промес стал гражданином России», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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