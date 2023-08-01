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«Травка мягкая». Кержаков высказался о тренировке «Зенита» в Михайловском саду

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о тренировке сине-бело-голубых в центре Петербурга – в Михайловском саду

«Первую тренировку подобного формата мы провели год назад. Это было очень запоминающимся и показывает наше единение с городом. Здорово, что мы продолжаем подобный формат. Травка мягкая.

Тренировка на Дворцовой? Было бы неплохо. Может, там поставят что-то. В Питере много красивых мест.

В Русском музее нам провели небольшую экскурсию, показали работу Айвазовского, Брюллова. Думаю, все ребята под большим впечатлением. Мне одинаково близок Русский музей и Эрмитаж", — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» сегодня проведёт открытую для болельщиков тренировку в центре Санкт-Петербурга.