«Травка мягкая». Кержаков высказался о тренировке «Зенита» в Михайловском саду

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о тренировке сине-бело-голубых в центре Петербурга – в Михайловском саду
«Первую тренировку подобного формата мы провели год назад. Это было очень запоминающимся и показывает наше единение с городом. Здорово, что мы продолжаем подобный формат. Травка мягкая.
Тренировка на Дворцовой? Было бы неплохо. Может, там поставят что-то. В Питере много красивых мест.
В Русском музее нам провели небольшую экскурсию, показали работу Айвазовского, Брюллова. Думаю, все ребята под большим впечатлением. Мне одинаково близок Русский музей и Эрмитаж", — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» сегодня проведёт открытую для болельщиков тренировку в центре Санкт-Петербурга.
- 1 августа 2023
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