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Семак — о тренировке «Зенита» в Михайловском саду: некоторые не осмелились надеть бутсы

Семак — о тренировке «Зенита» в Михайловском саду: некоторые не осмелились надеть бутсы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тренировку сине-бело-голубых в Михайловском саду, расположенном в центре Санкт-Петербурга.

«Почему тренировка прошла в Михайловском саду? Думаю, клуб выбирает знаковые для города места. В прошлом году это был Медный всадник, сейчас здесь. Думаю, для наших ребят это хорошая возможность посетить Русский музей. Мы продолжаем традицию прошлого года.

Это [скорее] обычная разминка медийного плана, нежели серьёзный вопрос. Нас предупредили, что покрытие здесь очень-очень дорогое. Некоторые даже не осмелились надеть здесь бутсы. У иностранцев был экскурсовод, для них это тоже интересно. Не всегда получается посмотреть подобное из-за графика», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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