Гендиректор «Зенита» рассказал, когда клуб получит деньги от «Аль-Хиляля» за Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб сможет получить деньги от трансфера нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».
«Саудовцы сегодня должны отправить остаток — всё идёт по плану. Выдадим трансферную карту, как только получим деньги. Доверяем ли им? Конечно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн. Половина этих денег будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ.
Бразилец, получивший российское гражданство, в составе «Зенита» стал четырёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и завоевал четыре Суперкубка.
- 1 августа 2023
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