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«У нас товар, а у вас купец». Гендиректор «Зенита» Медведев — о ситуации с Венделом

«У нас товар, а у вас купец». Гендиректор «Зенита» Медведев — о ситуации с Венделом
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации вокруг полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Напомним, бразильца в последнее время всё чаще связывают с уходом из петербугского клуба. Им интересуются бразильский «Фламенго» и итальянский «Наполи».

«Планы «Зенита» продать Вендела? Помните, как говорят: «У нас товар, а у вас купец». Если будет предложение, которое нас устроит, то только при таком раскладе сможем отправить его куда-то. А так он игрок «Зенита», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, вчера, 31 июля, стало известно, что игроком «Зенита» заинтересовался итальянский «Наполи». Неаполитанцы готовы предложить санкт-петербургскому клубу € 25 млн за Вендела. Также ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Фламенго», Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита» по возможному переходу, но не могут добиться результата.

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