Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не получал предложений по Венделу от «Наполи»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном интересе чемпиона Италии «Наполи» к 25-летнему бразильскому полузащитнику Венделу.
Ранее бразильская журналистка Раиса Симплисио сообщала, что клуб готов выделить на него € 25 млн. При этом сам Вендел якобы сохраняет желание перейти во «Фламенго». Стороны пытаются договориться не только о стоимости игрока, но и об условиях оплаты. Переговоры с российским клубом продвигаются трудно, а времени остаётся всё меньше, поскольку вскоре трансферное окно в Бразилии закроется.
«Есть ли у «Зенита» предложение по Венделу от «Наполи»? Пока нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Отметим, что Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года.
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