Гендиректор «Зенита» Медведев: Вендел понёс наказание за долгое отсутствие

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел был наказан за то, что не вернулся в расположение клуба вовремя.

«У Вендела были личные обстоятельства, связанные со смертью близких людей: двух человек, которые были для него как родители. Сейчас он здесь. Вендел понёс наказание за долгое отсутствие, тренируется совместно с командой и в хорошей форме. Главный тренер будет решать, когда он выйдет на поле», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона полузащитник находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых. Контракт 25-летнего Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.