Аршавин: я не вижу смысла менять лимит на легионеров в РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, видит ли он смысл в изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге или нет. Напомним, в данный момент участники чемпионата России могут включить в заявку не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более 8 легионеров.
«Мне кажется, что сейчас достаточно комфортный лимит на легионеров, я не вижу смысла его менять», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, ранее появились слухи, что в случае принятия соглашения с БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) о свободном перемещении рабочей силы спортсмены этих стран не будут считаться легионерами. Позже источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, опроверг эту информацию.
- 1 августа 2023
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