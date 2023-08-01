Аршавин: мне не показалось, что у Марио Фернандеса есть лишний вес, тело спортсмена

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о игровой и физической форме защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

«Трудно оценить его форму, потому что он вышел всего два раза на 30 минут. Будем смотреть дальше. Будет ли он игроком стартового состава на протяжении всего сезона? Не думаю, что он сыграет все матчи, хотя, конечно, всё зависит от него. Но, мне кажется, Караваев тоже достаточно надежный защитник на правом фланге «Зенита». Сейчас Караваев, кажется, лучше готов, чем Фернандес. Так как Марио очень долго не играл, понятно, что какое‑то время у него уйдет на набор кондиции.

Показалось ли мне, что чисто визуально Фернандес имеет лишний вес? Мне нет. А имеет? В цифры не заглядывал, выглядит нормально. Тело спортсмена", — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ распространялась информация, что переход Фернандеса в «Зенит» может сорваться из-за лишнего веса футболиста. «Зенит» объявил о подписании контракта с Марио Фернандесом 17 июля 2023 года. Предыдущим клубом футболиста был бразильский «Интернасьонал». Ранее он выступал в московском ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.