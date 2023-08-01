Мажич — о перебитом пенальти «Ахмата» в игре с ЦСКА: это ошибка арбитра, не будем скрывать

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал действия бригады арбитров в матче 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3), в первом тайме которого Владислав Безбородов нарушил протокол VAR.

«В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти. Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола VAR. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.

Технически связь между VAR-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими. К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов. Хоть зрители уже привыкли к VAR, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году.

И по моей информации, за всё время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате. Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить её повторение в будущем. Наша задача — повысить уровень коммуникации между рефери в поле и VAR-комнатой. Потому что чёткая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом VAR и правилами игры.

Теперь всех интересует, какое наказание получит судья? Я знаю, что раньше был другой подход, но я буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА. Официально мы никогда не будем объявлять наказания для судей ни за этот, ни за любой другой матч в будущем. Исключения составляют только дисциплинарные нарушения, которые прописаны в правилах делового поведения судьи, инспектора. Конечно, это не значит, что я не буду разбираться в этой ситуации.

Я сразу после матча поговорил с судьей в поле и с VAR, чтобы узнать по горячим следам все детали, сделать выводы на будущее», — приводит слова Мажича «Спорт-Экспресс».