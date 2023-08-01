Евсеев: считаю ли я, что РПЛ деградирует? Глобально думать не могу, у меня проблемы земные

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о деградации Российской Премьер-Лиги.

«Согласен ли я с тем, что РПЛ деградирует? Так глобально думать не могу, у меня проблемы земные. Глобальные — это в другом месте. Есть ли у меня ощущение того, что лига деградирует? С этим в Москву езжайте или в другой город. Мы тут на земле стоим, у нас всё скромнее», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, воронежский «Факел» под руководством Евсеева стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с двух поражений. В 1-м туре «Ростов» минимально обыграл воронежский клуб (2:1), а во 2-м туре чемпионата московский «Локомотив» разгромил команду Евсеева — 4:1. В прошедшем сезоне РПЛ «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в элитном дивизионе по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).