«Крылья Советов» объявили о переходе 18-летнего защитника Лысова

Защитник Алексей Лысов подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс‑служба самарской команды.
«Алексею Лысову всего 18 лет, он перспективный футболист. Мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность ближе познакомиться на летних сборах. Он достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в «Крыльях», — приводит слова спортивного директора самарцев Сергея Корниленко пресс‑служба команды.
Лысов – воспитанник «Локомотива». На молодёжном уровне он провёл за команду 46 матчей и забил три гола. За «Крылья Советов» он будет выступать под номером 33. Контракт молодого футболиста с самарским клубом рассчитан на четыре года.
- 1 августа 2023
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