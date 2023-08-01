«Крылья Советов» объявили о переходе 18-летнего защитника Лысова

Защитник Алексей Лысов подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс‑служба самарской команды.

«Алексею Лысову всего 18 лет, он перспективный футболист. Мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность ближе познакомиться на летних сборах. Он достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в «Крыльях», — приводит слова спортивного директора самарцев Сергея Корниленко пресс‑служба команды.

Лысов – воспитанник «Локомотива». На молодёжном уровне он провёл за команду 46 матчей и забил три гола. За «Крылья Советов» он будет выступать под номером 33. Контракт молодого футболиста с самарским клубом рассчитан на четыре года.