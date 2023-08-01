«Амкал» — «Красное Знамя»: стартовые составы команд на матч 1/256 Кубка России

Сегодня, 1 августа, состоится матч 1/256 Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Амкалом» и ногинским «Красное Знамя». Встреча пройдёт на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток встречи прозвучит примерно в 19:35 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Амкал»: Мухин, Кузькин, Петровский, Левшук, Имаев, Маричев, Дубчак, Товмасян, Катрич, Коротаев, Лобкарёв.

«Красное Знамя: Кудинов, Андямов, Калин, Вансович, Матвийчук, Андреев, Доронин, Саламатов, Дмитриев, Грязнов, Макляев.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России примут участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.