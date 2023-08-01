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Расмус Хёйлунн прибыл в Англию для медобследования перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Расмус Хёйлунн прибыл в Англию для медобследования перед переходом в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн прибыл в Англию. Вскоре датский нападающий пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, 20-летний форвард уже находится в тренировочном комплексе «красных дьяволов» в Кэррингтоне. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «Аталанте» за Хёйлунна более € 70 млн, а сам футболист заключит с манкунианским клубом пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Хёйлунн принял участие в 34 матчах за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. «Красные дьяволы» завершили сезон на третьем месте в английской Премьер-лиге и, соответственно, квалифицировались в Лигу чемпионов.

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