«Ювентус» согласен на обмен Влаховича на Лукаку, но просит от «Челси» € 40 млн доплаты

Туринский «Ювентус» готов провести обмен сербского нападающего команды Душана Влаховича на бельгийского форварда «Челси» Ромелу Лукаку, но итальянский клуб не согласен на данную сделку без доплаты от лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «старая синьора» просит от «Челси» € 40 млн доплаты для проведения данной сделки. В руководстве лондонского клуба пока что размышляют над тем, нужен ли им Душан Влахович, и не совсем уверены в целесообразности проведения именно обмена игрока на игрока. «Ювентус» тем временем настаивает на том, чтобы сделка была завершена именно таким способом.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. В прошлом сезоне на счету серба 42 матча за «зебр» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. В прошлом сезоне на счету серба 42 матча за туринцев во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.