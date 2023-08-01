«Амкал» — «Красное Знамя»: Катрич невероятным ударом вывел хозяев вперёд

Сегодня, 1 августа, проходит матч 1/256 Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Амкалом» и ногинским «Красное Знамя». Команды играют на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток встречи прозвучал примерно в 19:35 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте матча полузащитник «Амкала» Анатолий Катрич невероятным ударом из-за штрафной вывел хозяев вперёд — 1:0.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России примут участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — к 2DROTS и «Амкалу» добавилась «Родина Медиа». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.