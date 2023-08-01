Александр Мостовой: Промес — легенда «Спартака», а это не просто слово

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что считает нападающего Квинси Промеса легендой красно-белых.

«107 голов за «Спартак» — это хорошая цифра. Квинси — молодец, он один из лучших футболистов в РПЛ. А теперь ему будет ещё проще, потому что Малком уехал. Для того Промеса и покупали.

Промес — легенда «Спартака». Он уже много лет в команде. Для меня основной критерий для легенды — много времени быть в команде и приносить пользу. Легенда — это не просто слово. Квинси в «Спартаке» суммарно уже лет восемь. Странно, когда легендами называют людей, которые один или два года в клубе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после мяча, забитого в ворота «Балтики» (2:1) в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги, Промес вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в российской истории клуба. В активе Квинси теперь 107 голов — на один больше, чем у Егора Титова (106).