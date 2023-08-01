Колосков: «Спартак» ничем не выделяется на фоне «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал старт сезона в исполнении московского «Спартака», а также оценил общий уровень игры красно-белых.
«Спартак» сейчас выглядит достаточно сбалансированно, видна рука тренера. Каждый футболист знает своё место и свой манёвр. В целом команда смотрится неплохо, но ничем не выделяется на фоне «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара». В общем, играет хорошо в рамках своих возможностей. Они готовы бороться за призовые места в чемпионате.
Появились ли у «Спартака» новые проблемы по сравнению с прошлым сезоном? Конечно, у всех команд есть проблемы, но выявлять их и решать — это задача тренеров. Как я тут могу им что-то говорить? Я не специалист в этом. Могу сказать только то, что идеальных команд не бывает», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, после первых двух туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» вместе с «Краснодаром» возглавляют таблицу, набрав шесть очков из шести возможных.
- 1 августа 2023
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