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Кавазашвили оценил рекорд Промеса, ставшего лучшим бомбардиром «Спартака» в истории РПЛ

Кавазашвили оценил рекорд Промеса, ставшего лучшим бомбардиром «Спартака» в истории РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу нападающего красно-белых Квинси Промеса, ставшего лучшим бомбардиром клуба в истории Российской Премьер-Лиги.

«Можно только поздравить одного из самых выдающихся спартаковских иностранцев, который внёс огромный вклад своим мастерством в доблести нашего футбольного клуба. Хочу пожелать, чтобы у нас было побольше таких классных футболистов среди легионеров.

Можно ли назвать Квинси легендой «Спартак»? Исходя из того, что он вышел на первое место в этом сложном соревновании, можно называть его как угодно. Это большое достижение», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, ставший автором второго мяча в ворота «Балтики» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ, вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в российской истории клуба.

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